Devlet Tiyatroları dekoratörü Covid-19'dan yaşamını yitirdi

İzmir Devlet Tiyatroları’nda geçtiğimiz günlerde prömiyeri yapılan ve kadrosunda pek çok tiyatro emekçisinin koranavirüse yakalandığı “Karıncalar / Bir Savaş Vardı” oyununun kostüm ve dekor tasarımını yapan Ali Cem Köroğlu'nun prömiyerden bir gün sonra yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan Köroğlu, Covid-19'dan yaşamını yitirdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un oğlu olan tiyatro sanatçısı Akın Kurt'un Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuş, Köroğlu'nun Kurt'la aynı oyunda çalıştığını belirtmişti.

50 kişinin testinin pozitif çıktığını duyuran ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün içinde bulunulan durumu yönetemediğini belirten Kültür Sanat-Sen, sahnelerin süresiz olarak kapatılmasını talep etmişti. Sendika, açıklamasında pek çok sanat emekçisinin hayatının tehlikeye atıldığına ve bu durumun hasıraltı edilmeye çalışıldığına dikkat çekmişti.