Devlet hastanesinden yabancı hastaya 6 günlük korona faturası: 20 bin TL!

Meme kanseri ameliyatı için Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelen Zulfıyya Ismayılova'nın (48) memleketine dönerken yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Ismayılova’ya (48) koronavirüs tedavisi için 6 gün kaldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi yaklaşık 20 bin TL tutarında fatura çıkardı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, faturada günlük pandemi bakım ücreti 2 bin 668 TL olarak yer aldı. Ismayılova’nın Türkiye’de yaşayan arkadaşı D.B., “Doktorlar bile faturayı görünce şok oldular. Bize ‘sesinizi duyurun herkes bilmeli’ dediler” diye konuştu. Hastane tarafından Cumhuriyet'e yapılan açıklamada ise “Hasta, Covid servisinde yatmış. Faturada fiyatı artıran pandemi bakım hizmeti var. Bu ücret Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu fiyat üzerinden faturaya yansıtılmıştır” denildi.

D.B, “Yurtdışı hasta olduğundan acil serviste yapılan bütün işlemlerin ücreti peşin tahsil edildi. Hastanın test sonucu pozitif çıktığından konaklama tesisleri kabul etmediği için aynı hastanenin servis katında sosyal hasta adı altında 10 gün kalmasına müsaade edildi. Hasta kliniğe ilk yatırıldığında günlük yatak ücretinin 148 TL olduğunu öğrenebildik ve içimiz rahatladı” ifadelerini kullandı.

D.B. hastanede 6 gün yatan hastanın güncel borcunu öğrediklerinde şok yaşadıklarını dile getirerek “Benim hastam da 3 bin TL ödeme yapıp diğer borcu taksitlendirmeye gitti. Ödeyemezse kanser ameliyatı için 6 ay sonra kontrole geldiğinde sınır kapısından içeri alınmayacak ya da alınıp emniyet ve adalet birimlerinde süründürülecek” dedi.