Devlet göreviyle 8 Mart bu kadar oluyor: Erkek erkeğe ağaç diktiler

Çanakkale’de 8 Mart dolayısıyla düzenlenen fidan dikiminde tamamı erkeklerden oluşan il protokolü bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulan ve "kadına yönelik şiddetle mücadele" kapsamında başlatılan Mercan Seferberliği çerçevesinde 81 ilde oluşturulacak olan Mercan Ormanlarını oluşturacak fidanları dikmek için bir araya gelen Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer’in yer aldığı heyetin tamamının erkeklerden oluşması dikkat çekti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde’ başlattıklarını belirttiği kampanya kapsamında oluşan 8 Mart görüntüsü böyle himayeye böyle heyet dedirtti.