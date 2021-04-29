Devlet daha önce Ruhsar Pekcan hakkında 'dolandırıcılık' uyarısında bulunmuş

Başında bulunduğu bakanlığa fahiş fiyatla sahibi olduğu şirketten mal sattığı ortaya çıkan Pekcan hakkında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Özel Bürosu'nun uyarı yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Başında bulunduğu bakanlığa fahiş fiyatla sahibi olduğu şirketten mal sattığı ortaya çıkan Pekcan hakkında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Özel Bürosu'nun uyarı  yaptığı ortaya çıktı.

Uyarıda Pekcan'ın "Emine Erdoğan'ın yakınıyım" diyerek gümrüksüz mal ithal etme girişiminde bulundurup belirtildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre uyarı notunun yolladığı konu kısmında "Ruhsar Pekcan hakkında müteyakkız olunması" ibaresi yer alıyor. İşte o mailin görüntüsü:

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