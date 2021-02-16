Devlet Bahçeli'den Gare açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

"Herkes nerede durduğunu gözden geçirmeli, ilişki ağlarını yeni baştan kontrol etmelidir" diyen Bahçeli HDP'yi hedef alarak şunları kaydetti:

"Dağda elde edilen stratejik ve mukayeseli üstünlüğü TBMM'de kaybetmeye ve eritmeye ne sabrımız en de tahammülümüz kalmıştır. Türk devletinin ekmeğini yiyip Hazine'sinden geçinip sonra da dönüp bu devletin varlığına diş bileyen, nifak saçan siyasi terör saflarının yakasından tutmak millet vekaletinin iffetini taşıyan her muhterem milletvekili için namus meseledir. Bebek katiline 'sayın' diyen milletvekilleri istemiyoruz, teröriste 'gerilla' diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Terörist cenazelerine katılan hainlerine milletvekilleri haramdır. Yeter artık sabır taşı çatladı bıçak kemiğe dayandı. İp inceldiği kadar incelmiştir kopacağı varsa zaten kopacaktır."

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-Tarihi varlığımızı birilerinin lütfuna borçlu değiliz. Bu coğrafyayı çekilişten kazanmadık. Kan verdik, can verdik bu topraklara vatan dedik. Baş verdik ömür verdik bu vatana Türk dedik. her karışını şühedanın damla damla dökülen kanlarıyla bereketlendirdik. Köhne bir tahammülsüzlükle önümüzde hesap yapanların ışık diye ateşe koşanların eninde sonunda ateşte yandıklarını gördük.

-Bölücülük sorununu örtbas etmeye kalkışan, beka mücadelesini küçümseyen kim varsa en az eli silahlı bir terörist kadar alçaktır.

'Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralara gömülmelidir'

-Bunların hüvviyetini biliyoruz. Hesaplayacağımız günleri de sayıyoruz. 10Şubat 2021'de Gara bölgesine yapılan harekât geçtiğimiz cumartesi günü tamamlanmıştı. Terör örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmek sınır güvenliğimizi emniyete almak teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımı ile ilgili istihbari bilgileri teyit etmekle birlikte gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla Gara harekâtı planlanmıştır. Yapılan açıklamalardan çıkan sonuç da budur. Harekât süresince teröristlere ait mühimmat deposu tahrip edilmiştir. Çok sayıda terörist ihanetlerinin bedelini canıyla ödemiştir. uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımız sonuna kadar kullanılmıştır. Dileğimiz teröristlerin peşinin bırakılmamasıdır. Kandil'e bir şafak vakti Türk'ün şanlı bayrağı dikilmeli, terör elebaşları mağaralara gömülmelidir. PKK'nın Irak Suriye artasında irtibat sahalarından biri olan Sincar'ın kısa süre içinde yerle bir edilmesi özellikle örgütün nefes aldığı Pes Mahur sınır kapısının da temizlenmesi artık hayat memat konusudur. Örgüt can çekiştikçe hiçbir canlının yapamayacağı iğrençliklere tevessül etmeye başlamıştır. Gara harekâtında bizleri derinden üzen şehadetler yaşanmıştır. Millet ve vatan bu kahraman şehitlerimize minnettardır.

'Ey şereften ve namustan bir haber hainler bu kadar mı alçaldınız!'

-Bu katliam yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir. Bir mıh gibi kazındığı milli hafızadan asla çıkmayacaktır. Suçsuz üstelik savunmasız insanlarımıza kurşun sıkmak terörizmin tarifi olmayan ilkel yüzünü tekraren teşhir etmiştir. Ey şereften ve namustan bir haber hainler bu kadar mı alçaldınız. Bu kadar mı insanlıkla aranızı açtınız. PKK-YPG'e kol kanat geren sözde insan hakları savunucuları şimdi ne diyeceksiniz? neyi anlatacaksınız? Gara'da akan kan alayınızı boğacak. O mağaradaki feryat figan sesleri alayınızı hüsrana uğratacak. Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından Gara öncesi ve sonrası inanıyorum ki aynı olmayacaktır. Bu sefer ateş sadece düştüğünü yakmayacak, PKK'nın yanında yöresinde saf tutan kim varsa çembere alıp tepeden tırnağa tutuşturulacaktır. O kurşunlar hepimize isabet etmiştir.

-Türkiye terörün insanlık dışı eylemleriyle 37 yıldır mücadele halindedir. Asker deme3diler polis demediler korucu demediler hepsine en küçük tereddüt etmeden kurşun sıktılar. Çocukları yetim bıraktılar. Şehirlerimizde canlı cansız bomba patlattılar. Yine şehirlerimizde çeteler kurup haraç toplamayı denediler. Arkasından insan hakları dediler özgürlük masalına sığındılar öyle bir noktaya gelinmiştir ki Türkiye'miz ne pahasına olursa olsun bölücülükle ve PKK ile yüzleşmek bu kanlı sayfayı açılmamak üzere kapatmak zorundadır. Devletimize bu mücadelede desteğimiz tamdır. Bu ülkeyi seveni severiz sevmeyene cehenneme kadar yolunuz var deriz. Artık bir kavşak noktasında karar arifesindeyiz. Cumhuriyetin 100. yılına terörü bitirmiş milli birlik ve kardeşlik bağlarını sağlamış şekilde ulaşmak zorundayız. Gara'da yaşanan barbarlık bir kırılma anıdır. Terörün ele başları birer birer sallandırılmazsa yüreklerimiz soğumayacak öfkemiz dinmeyecektir. Herkes tarafını ve tercihini yapmak mecburiyetidir. Bölücülüğe ve teröre sessiz kalarak her gün bir yerimizden mi koparılacağız.

-Dağda elde edilen stratejik ve mükayese üstünlüğü TBMM'de kaybetmeye eritmeye ne sabrımız en de tahammülümüz kalmıştır. Türk devletinin ekmeğini yiyip Hazine'sinden geçinip sonra da dönüp bu devletin varlığına diş bileyen, nifak saçan siyasi terör safralarının yakasından tutmak millet vekaletinin iffetini taşıyan her muhterem milletvekili için namus meseledir. Bebek katiline sayın diyen milletvekilleri istemiyoruz, teröriste gerilla diyen milletvekillerine katlanamıyoruz. Terörist cenazelerine katılan hainlerine milletvekilleri haramdır. Yeter artık sabır taşı çatladı bıçak kemiğe dayandı. İp inceldiği kadar incelmiştir kopacağı varsa zaten kopacaktır."

-Halk TV PKK TV'si haline gelmiştir. CHP'ye ne demeli? HDP lobisini nasıl değerlendirmeli? Kılıçdaroğlu başta olmak üzere kes-kopyala-yapıştır şekilde taziye mesajı yayınlayan CHP'lilerin PKK adını zikretmediği anlaşılmıştır. Kirli ve kurnaz bir taktiktir. Akıllarınca ittifak ortaklarını rahatsız etmek istemiyorlar. Dostlar birbirini alışverişte görürken, akıllarınca darılan gücenen olmayacaktır.

-CHP yönetimine sesleniyorum, Gara katliamcısını saklamak size hiçbir şey kazandırmayacak, aziz milletin gözünden sizi düşürecektir. PKK'ya katil, eşkıya demek sizi ancak onur, şeref ve itibar kazandıracaktır. Gara katliamına, kaymak tabaka, mutlu azınlık nasıl yaklaşıyor? Beyzadelere soruyorum manzara güzel mi, martılar uçuşuyor mu, demlenirken insan haklarını da meze yapıyor musunuz? İP'in başkanı terörist Demirtaş ile kahvaltıda buluşmaya hevesli midir?

'HDP'nin kapatılması elzemdir'

-HDP, Kürt kökenli kardeşlerimin değil, hıyanetin temsilcisidir. Bu HDP insan kaçakçısıdır. HDP'yle hesaplaşmadan PKK'yı bitirdik, yok ettik diyemeyiz. HDP'nin kapatılması elzemdir, Yargıtay gereğini yapacaktır. Tarih önünde yapmak durumundadır. İP'in başkanı HDP'nin kapatılması konusunda avam bir dil kullanarak üç kağıt yapıldığını beyan etmiş. Biz kimin üç kağıt yaptığını, figüranlığa özendiğini iyi biliyoruz. İP'in başkanı HDP'yi Kürt siyasi hareket olarak değerlendiriyor. İttifak ortakları birbirinin ayağına hiç basar mı? Bu şahıs cehaletine yanmıyor da bize ne yapacağımızı anlatıyor. CHP ve İP rahat olsunlar, olacaklar da zorlarına gitmesin. MHP siyasi partiler kanunun 100'üncü maddesinden kaynaklanan hakkını kullanarak tarihi mücaraatını mutlaka yerine getirecektir.

'Anayasa Mahkemesi başındaki zat istifa etsin'

-Anayasa Mahkemesi'nin bir kereye mahsus kabul edilen geçici 20'nci maddeyi yanlış yorumladığı açıktır. Ne hikmetse hak ihlalleri hep şaibeli olan isimlerle ilgili verilmektedir. Aynı mahkeme Can Dündar, terörist Demirtaş hakkında hak ihlali kararı vermiştir. Osman Kavala'nın tutuklanmasının hukuki olmadığı gerekçesiyle ihlal kararını oybirliğiyle kabul etmiştir. Milletin haklarını hiç hesaba katmadığı görülmektedir. Bu AYM kimse hizmet etmektedir, kimin mahkemesidir, hak konusu sırf Türkiye'nin Anayasal düzenini bozanlar için mi geçerlidir? Bir teröristin ne hakkı olacaktır ki AYM buna çanak tutsun. AYM milletin mahkemesi olmayacaksa, Türkiye'nin egemenlik ve tarihsel haklarını çiğneyenlere destek vemreyi sürdürecekse kendisini feshetsin, başındaki zat da istifa etsin.

-ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, şaibeli işbirliğini teşhir etmiştir. ABD'nin Gara vandallığını bilmemesi aklımızla alay etmek, PKK'nın değirmenine su taşımaktır. Bazı senatörlerin Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektup hakkımızı ve hukukumuzu karalama teşebbüsünden başka bir manaya gelmemektedir."