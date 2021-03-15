Devlet Bahçeli'den andımız açıklaması: Pimi çekilmiş bomba

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay'ın andımız kararıyla ilgili olarak, "HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde 'Öğrenci Andı' kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir" dedi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi'nin Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozdu. Bu kararın ardından artık okullarda Öğrenci Andı okunmayacak.

Sözcü'den Saygı Öztürk bugün köşesinde bu karar için bir süredir beklendiğini belirterek şöyle yazdı:

“Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Danıştay 8. Dairesi tarafından alınan ilkokullarda Andımız'ın okutulmasına ilişkin kararını önce onayıp, sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvurusu üzerine iptal etmesinin altından ilginç bilgiler çıktı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na yapılan son itiraz, gündeme alınmasına rağmen görüşülmedi. İddiaya göre, itirazın görüşülmesi için kurul üyelerinden 7'sinin değiştirilmesi beklendi. Çoğunluk sağlanması üzerine dava ele alındı.”

Danıştay İdari Dava Kurulu'nun “Öğrenci Andı okunmasın” kararının 4'e karşı 11 oyla alındı.



