Deva Partisi kurucusuna komünist gençlerden yanıt

Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Bahar Ekşi, Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan AKP'li rektör atamasına destek açıklaması yaptı.

"Tanıdığım çok değişik fikirlere sahip açık ve öngörülü bir rektör" diyen Ekşi, "Türkiye’de akademik olarak alanında en çok atıfı alan. Lisansı ODTÜ, YL ve Doktorası Boğaziçi’nde olan birinin Boğaziçi’ne rektör olarak atanmasını çok haklı buluyorum. Melih Bulu hocamı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Ekşi'nin bu açıklamasına tepki gösteren Türkiye Komünist Gençliği, "Görüldüğü gibi 20 yıllık AKP'liler, 6 ayda en fazla bu kadar 'demokrat' olabiliyor. Ancak eminiz düzen muhalefeti yakın zamanda bu tatsızlıkları da aşmayı başaracaktır. Şeriatçılarla, faşistlerle, katillerle aşmayı başardıkları gibi..." yanıtını verdi.