Deva Partili Yeneroğlu'ndan Erdoğan'a: Sorumluluğu üstlensin, gereğini yapsın

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Gare operasyonunda 16 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi, "Bu Cumhurbaşkanının bizzat kendisinin sorumluluğundadır. Madem bu ülkeyi tek adam rejimine dönüştürdü. O zaman sorumluluğu üstlensin ve gereğini de yapsın. Bu kadar ucuz değil bu işler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gare Operasyonu sonrası yaptığı "Bu operasyonun sorumlusu başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından, askerinden polisine, istihbaratçısına kadar Türkiye Devleti'dir" açıklaması sorulan Yeneroğlu, şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı'nın devamlı tutumudur. Başarı olduğu zaman tek başarılı kendisidir. Hatta bakanlarına bile bu imkanı vermemektedir. Söz konusu bir müjde, milletle paylaşmak olunca bir bakana bile bu imkanı vermeyen Cumhurbaşkanı bir başarı söz konusu olduğu zaman kendinden başkasıyla bu başarıyı paylaşmayan Cumhurbaşkanı, bu dehşet karşısında tüm 84 milyonu bir şekilde paydaş etmektedir ki bu da ayrıca nasıl bir psikoloji içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu Cumhurbaşkanının bizzat kendisinin sorumluluğundadır. Madem bu ülkeyi tek adam rejimine dönüştürdü. O zaman sorumluluğu üstlensin ve gereğini de yapsın. Bu kadar ucuz değil bu işler."