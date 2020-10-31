Dev ihale yine gizli yapılıyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 30 Ekim tarihinde yaptığı ihaleyi ele alan Toker, 1 milyar 787 milyon TL'lik söz konusu dev ihalenin de yine "gizli" yapıldığını anlattı.

Toker daha önce de Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Yapımı Projesi'nin son ihalesinden bahsetmiş ve o ihalenin pazarlık usulüyle, duyurulmadan, TL değil döviz üzerinden ve halktan saklanarak gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Çiğdem Toker'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"AKP iktidarının demiryolu ve raylı sistem yatırımlarında da tercih etmeye başladığı “pazarlık usulü” (21/b) yerleşiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 30 Ekim'de yaptığı ihalenin adı:

“Bursa Emek Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektro Mekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri Yapım İşi”

Bursa Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşım amacıyla hazırlanan bu projeyi Cumhurbaşkanı şubat ayında onaylamıştı. Cuma günü yapılan ihalenin bilgilerine ulaştı.

Yaklaşık maliyeti: 1 milyar 787 milyon 26 bin 747 TL 90 kuruş

En düşük teklifi Ankaralıların yakından tanıdığı Söğüt İnşaat ile Taşyapı ortaklığı vermiş görünüyor.

Bu büyük ihaleye ilişkin bir soruyu cevaplanmayacağını bilerek kayda geçirelim. Davet gönderilen bütün firmaların benzer işleri yaptıklarına ilişkin yeterlilikleri var mı?"

