DEÜ SES İşyeri Temsilcisi eyleme katıldığı için sürgün edildi

Dokuz Eylül Üniversite (DEÜ) Hastanesi'nde ek ödemelerdeki adaletsizliğe ve döner sermaye kesintilerine karşı eylem yapan SES İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur "görevlendirme" adı altında 6 ay süreyle Buca DEÜ Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne sürgün edildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İşyeri Temsilcimiz Günseli UĞUR, bir süredir devam eden hak arama eylemlerimiz sonucu keyfi ve hukuksuz bir biçimde sürgün edilmiştir. Yasaklara, baskılara ve sürgünlere karşı mücadelemiz devam edecektir" denildi.