DEÜ hastane çalışanı 4D'li işçiler: Taleplerimiz yerine getirilene kadar mücadele edeceğiz

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanı 4D’li işçiler, işyerleri ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine dair taleplerini içeren bir metin kaleme aldı.

İşçilerin yayınladıkları talep metninde, sendika tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesinin kendilerinin iradesi dışında ve iradeleri kırılarak imzalandığı belirtildi. Toplu sözleşme görüşmeleri boyunca sendika yöneticileri tarafından bir başka sözleşme taslağının işçilere sunulduğu, bu taslak üzerinden işyeri temsilcileri ile görüşüldüğünün belirtildiği ancak imzalanan toplu iş sözleşmesinde çok hayati öneme sahip hükümlerin yer almadığı veya farklı şekilde yer aldığı aktarıldı. Bu durumun "işçileri kandırmak" anlamına geldiği belirtilen metinde iş sözleşmelerine dahil edilmesi talep edilen iki önemli husus da sıralandı.

İşçiler arasından bir heyet oluşturulduğu ve 22 Nisan 2021 günü hastane Başmüdürü ile yapılan görüşmede taleplerin işverene iletildiği aktarılırken, işçiler bu taleplerin yerine getirilmesi amacıyla mücadele edeceklerini ilan etti.

İşçiler öncelikle yaklaşık 3 sene önce kadrolu çalışmaya geçilirken kaldırılan yüzdelik maaş zammının yerine toplu sözleşmede yer alacağı vaat edilen “Mesleki Hizmet Zammı”nın uygulanmasını talep etti. Ayrıca işçileri 7 gruba ayıran sınıflandırmanın bilimsel verilerle yeniden yapılması ve tüm işçilerin daha yüksek brüt ücret alabilecekleri 5.,6. ve 7. grupta sınıflandırılması da istendi.

'Mücadele edeceğiz'

DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanı 4D’li İşçiler imzası ile yayınlanan talepleri şöyle:

"Sendika ile işyeri arasında imzalanan mevcut toplu iş sözleşmesi bize taslak olarak sunulan sözleşme ile ciddi farklılıklar içeren bir başka sözleşmedir. Biz işçilerin kimi maddelerine katılmamızın mümkün olmadığı ve çok hayati ciddiyette taleplerimizin yer almadığı sözleşme, mevcut haklarımızın dahi gerisinde hükümler içermektedir.

Yaklaşık 1.400 işçiyi ilgilendiren sözleşmenin uygulanması durumunda biz DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanı işçiler olarak büyük bir hak kaybına uğrayacağız. Bu sebeple hastane yönetimini açlık seviyesinin altında bir ücrete karşılık gelen ve hakkaniyete aykırı olarak belirlenmiş sözleşme hükümlerini gözden geçirmeye, iş sözleşmelerimizi aşağıda saydığımız temel taleplerimize uygun şekilde düzenlemeye çağırıyoruz.

Taşerondan kadrolu çalışmaya geçerken verileceği vaat edilen, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde olmazsa olmaz olarak dile getirdiğimiz ve bize sunulan taslak sözleşmede bulunan 'hizmet zammı' uygulansın. Bu toplu iş sözleşmesi sürecine dahil olan:

a) Ameliyathane, doğumhane, yoğun bakım, acil servisler, laboratuvar, röntgen ünitesi, radyoloji bölümleri, sterilizasyon birimi, baş aşçı ve fırın çalışanı genel alan ve teknik serviste çalışan işçilere hiçbir ödemeyi etkilememek kaydı ile her ay aylık çıplak ücretlerinin yüzde 35’i tutarında,

b) –a- fıkrası dışında kalan veri giriş personelleri, depolar aşçı, kasap hasta bakım, EKG, eczanede çalışan işçiler ile şoför olarak çalışan işçilere hiçbir ödemeyi etkilememek kaydı ile her ay aylık çıplak ücretlerinin yüzde 25’i tutarında,

c) -a-b- fıkrasında sayılanlar hariç tüm işçilere hiçbir ödemeyi etkilememek kaydı ile her ay aylık çıplak ücretlerinin yüzde 15’i tutarında hesaplanacak hizmet zammı bedelleri iş sözleşmeleri kapsamına dahil edilsin.

İşçileri 7 gruba ayıran sınıflandırma; teknik kapasite, teknik zorluk, öğrenim durumu, mesleki kabiliyet ve iş vasfına göre bilimsel bir metodla yeniden yapılsın. Toplu iş sözleşmesine tabi tüm işçiler bu bilimsel verilerle yapılan gruplandırma ışığında tamamı 5., 6. ve 7. gruplarda olmak üzere gruplandırılsın.

Biz DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathane, doğumhane, yoğun bakım, acil servisler, laboratuvar, röntgen ünitesi, radyoloji bölümleri, sterilizasyon birimi teknikleri ve teknisyenleri, aşçı ve fırın çalışanları, genel alan ve teknik servis çalışanları, veri giriş personelleri, depo çalışanları, kasap, hasta bakımcıları, EKG çalışanları, eczanede çalışan işçiler ve şoförler olarak; 2 madde halinde sıraladığımız taleplerimizin göz önünde bulundurularak, iş sözleşmelerimizin bu koşullarla düzenlenmesi gerekliliğini talep eder ve bildiririz.

Bu çerçevede hukukun çizdiği çerçeve ışığında her türlü yöntem ile girişimlerde bulunacağımızı ve mücadele edeceğimizi ilan ederiz."