Dersim'deki Uğur Okulları’nda çalışanların maaşları ödenmiyor

Dersim’de 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren ve ilin tek özel okulu olan Uğur Okulları'nda maaşlar ödenmiyor.

Patronların Ensesindeyiz'e gelen ihbara göre, yaklaşık 80 çalışanı olan okulda emekçiler geçtiğimiz Ocak ayından bu yana maaşlarını alamıyor.

Milli Emlak Müdürlüğü'ne bağlı olan binanın birikmiş kira borcu ödenemediğinden tahliyesine karar verilen okulun geçtiğimiz yıl yaklaşık 400 öğrencisi olduğu, okulda yaşanan sorunların yeni olmadığı, geçmiş yıllarda da çalışanların maaş ve tazminat alacaklarının ödenmesinde güçlük çıkarıldığı bildirildi.

İddiaya göre, okulun resmi olarak kapanma işlemlerinin henüz yapılmadığı, patronların bir yandan okulu açmak için uğraştıkları söylenirken diğer yandan da okulun malzemelerinin satılmaya başlandığı belirtiliyor.

Alacaklar için yasal süreç başlatılamıyor

Bir başka iddiaya göre ise patronun geçmişten kalan maaş alacakları için ödeme takvimi oluşturduğu, şimdilik bu takvime yalnızca tarih olarak uyduğu ancak ödemeyi taahhüt ettiği tutarın altında ödeme yaptığı da belirtildi.

Okulun kapanma işlemi gerçekleşmediğinden emekçilerin Kısa Çalışma Ödeneği'ne mahkûm edildiği, işten çıkarma gerçekleşmediği için hem yeni iş bulmanın mümkün olmadığı hem de alacaklar için yasal süreç başlatılamadığı söyleniyor.

Tüm bu baskılara ve haksız uygulamalara karşı açıklama yapan, Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı Özel Okul Öğretmen Dayanışması, öğretmenleri PE'de buluşmaya ve haklarına sahip çıkmaya çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

Tel: 0541 940 0514

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