Dersim'de tarikatlara tepki: Munzur Üniversitesinde kadrolaştılar

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), devlet destekli tarikat, cemaat ve derneklerin Dersim’deki faaliyetlerine karşı Dersim, Adana, Mersin, İzmir, Ankara, Bursa, İzmit ve İstanbul’da basın açıklaması yaparak “Tarikat örgütlenmelerine boyun eğmeyeceğiz” dedi.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde yapılan basın toplantısında konuşan DEDEF Genel Başkan Yardımcısı Hasan Güzel, bölgenin HES, barajlar, orman yangınları, maden projeleri, dere ıslah ve sulama kanalı adı altında talan edildiğini belirtti.

Dernek ve vakıf adı altında kurumlaşan tarikatların faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Güzel, “Bilimin ve aydınlanmanın merkezi olması gereken Munzur Üniversitesi, bu gerici cemaat ve tarikatların cirit attığı ve kadro kaptığı bir çiftlik haline gelmiş durumda. Üniversite uzantılı kentteki cemaatler aynı zamanda birbirini beslemekte ve kollamaktadır. Bu durum asla kabul edilemez” diye konuştu.

Dersim'de halkın boyun eğmeyeceğini ve susmayacağını vurgulayan Güzel, “Kentteki ve üniversitedeki bu gerici yapılanmaların, kendi çıkarları için toplumu nasıl ateş çemberi içine attıklarını görmediğimizi ve bu duruma sessiz kalacağımızı zannetmesinler. Dersim’de devlet destekli cemaat ve tarikat örgütlenmeleri bir an önce durdurulsun” dedi.