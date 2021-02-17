Saat 13:02'de merkez üssü Dersim Pülümür olan 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Çevre illerden de hissedilen sarsıntı AFAD verilerine göre; yerin 9.74 km altında kaydedilirken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detayları merak ediyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dersim'de deprem
Dersim'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Saat 13:02'de merkez üssü Dersim Pülümür olan 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Çevre illerden de hissedilen sarsıntı AFAD verilerine göre; yerin 9.74 km altında kaydedilirken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detayları merak ediyor.