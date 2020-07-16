Dersim'de belediyenin öz kaynakları kullanılarak işçilerin maaşı ödendi, belediye başkanı ve yardımcıları maaş almadı

Dersim Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 65 milyon borçla devraldıkları aldıkları belediyenin ekonomik durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Temmuz ayında belediye işçi ve memurlarının maaşlarının ödendiği ancak Belediye Başkanı, Belediye yardımcıları ve müdürlerinin maaşlarının ödenemediğini açıklandı.

Dersim Belediyesini'nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şu şekilde:

İller Bankasından Belediyemize Temmuz ayında tahakkuk edilen pay 2.009.781,53 TL. Bu paydan İller Bankası tarafından hesabımıza yatan tutar 1.297.426,04 TL'dir. Kesilen krediler toplamı ise 1.002.974,06TL'dir.

Belediye hesabımızda kalan tutar 294.451,44 TL'dir.

Belediyemiz emekçilerinin maaşları toplamı 721.465,00 TL’dir

Elimizdeki tutar maaşlarının tamamının ödenmesine yetmediğinden Belediye Başkanımız, Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizin maaşları ödenememiştir.

İşçi ve memurlarının temmuz maaşları toplamı olan 603.595,00 TL belediye özkaynakları da kullanılarak ödenmiştir.

İller Bankasından Belediyemize Temmuz ayında tahakkuk edilen pay 2.009.781,53 TL. Bu paydan İller Bankası tarafından hesabımıza yatan tutar 1.297.426,04 TL'dir. Kesilen krediler toplamı ise 1.002.974,06TL'dir.

Belediye hesabımızda kalan tutar 294.451,44 TL'dir. — Dersim Belediyesi (@BldDersim) July 16, 2020