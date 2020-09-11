Dersim'de belediyenin çağrısıyla onlarca yurttaş parke döşemek için desteğe geldi

Dersim merkezde uzun zamandır sorun haline gelen, kazalara neden olan Demiroluk virajı yol yapım çalışmaları sürüyor. Çalışma sonlandığında bölgede kaldırımlar genişleyecek, yeşil alanlar artmış olacak.

Belediyenin çağrısıyla onlarca yurttaş parke döşeme işlemleri için desteğe geldi.

Bütün gün süren çalışmaya katılan Fatih Mehmet Maçoğlu "Birçok belediye ekonomik olarak zor zamanlar geçiriyor, hizmet edemez hale getiriliyor. Biz elimizden geldiğince işlerimizi yapmak için uğraşacağız, bunu yaparken kollektif bilinci güçlendirmeye, yurttaşları çalışmalarımıza dahil etmeye uğraşacağız. Belediye halktan ayrı değerlendirilemez elbette ne yapacaksak halkın desteğiyle yapmaya devam edeceğiz" dedi.

600 metre uzunluğunda 2 bin 500 metrekarelik bir alanı 2 günde bitirmeyi planladıklarını belirten Maçoğlu "Çağrımıza kulak verip destek olan dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.