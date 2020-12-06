Dersim'de ABD'li patrona dağ keçisi vurma izni iptal

Dersim'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ABD'li patron Bradley Garrett Van Hoose’a verilen 1 adet dağ keçisi vurma izninin tepkilerin ardından iptal edildiği belirtildi.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu bölge halkıyla birlikte dağ keçileri için nöbete katılacağını açıklayarak "Dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum. Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım" demişti.

CHP'li Şaroğlu: 'Kişiye özel katliam iptal edildi'

CHP Tunceli milletvekili Polat Şaroğlu vali ile görüşmesi sonucu sözkonusu izin belgesinin iptal edildiğini duyurdu.

Şaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tunceli'deki 'Kişiye özel katliam' iptal edildi! Son günlerde basında yer alan, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ABD’li bir iş insanına 1 adet dağ keçisi vurma izni verildiği yönündeki haberler üzerine Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan ile yaptığım görüşme neticesinde söz konusu izin belgesinin iptal edildiği ve avlanmanın yapılmayacağı bilgisini kamuoyunun dikkatine sunarım" ifadelerine yer verdi.