Dersim Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti

Dersim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "bilgiye erişiminin temel bir hak olduğu" belirtilerek kentte ücretsiz internet erişim noktaları kurulduğu belirtildi.
Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Daha önce Mameki Parkı ve Seyit Rıza Meydanı'na kurulumu sağlanan Wİ-Fİ, fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet (Gazik), Esentepe, Yenimahalle ve Yeraltı Çarşısı Üstüne de kuruldu. Devam eden fizibilite çalışmalarının ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Esentepe Mahallesi’nde ücretsiz Wİ-Fİ alanları kurulması planlanıyor."
Belediyenin duyurduğu erişim noktaları:
tamamlanmasının ardından Cumhuriyet (Gazik), Esentepe, Yenimahalle ve Yeraltı Çarşısı Üstüne de kuruldu.— Dersim Belediyesi (@BldDersim) April 19, 2021
Devam eden fizibilite çalışmalarının ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Esentepe Mahallesi’nde ücretsiz Wİ-Fİ alanları kurulması planlanıyor. pic.twitter.com/dq75sKl8xs