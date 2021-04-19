Dersim Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti

Dersim Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "bilgiye erişiminin temel bir hak olduğu" belirtilerek kentte ücretsiz internet erişim noktaları kurulduğu belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce Mameki Parkı ve Seyit Rıza Meydanı'na kurulumu sağlanan Wİ-Fİ, fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet (Gazik), Esentepe, Yenimahalle ve Yeraltı Çarşısı Üstüne de kuruldu. Devam eden fizibilite çalışmalarının ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Esentepe Mahallesi’nde ücretsiz Wİ-Fİ alanları kurulması planlanıyor."

Belediyenin duyurduğu erişim noktaları: