Dersim Belediyesi'nden 'şehrin en az 50 yılını kurtaracak' tesis

Dersim Belediyesi bugünlerde önemli bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Hala "vahşi" yöntemlerle depolanan çöpler-atıklar, yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan "katı atık tesisi" ile çevreye ve bölgeye zararlı olmaktan çıkarılıp, modern yönlemlerle ayrıştırılacak.

Kente dönük son yıllarda artan ilgi, evsel atıkları da iki katından fazlaya çıkardı. Yazları bir milyonu geçen ziyaretçi sayısı da gözönüne alındığında bugüne kadarki yöntemlerin artık şehrin ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğu kabul ediliyor. Sorunu katılımcı bir süreçle çözmeye çalışan belediye yönetimi, süreçle ilgili bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Belediye sitesinden yaptığı açıklamada projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Projenin yürütücüsü olan belediye çalışanı mühendis arkadaşlarımız tarafından bilgilendirme toplantıları yapmaya devam ediyoruz. Meclis üyelerimiz, siyasi partiler, STK’lar, demokratik kitle örgütleri ve halkımız ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İlimizde yaşayan çeşitli kurumlarda faaliyet gösteren TMMOB’a bağlı mühendis ve mimar arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde bağımsız bir gözle projeyi incelemeleri olumsuz bir durum varsa bize bildirmeleri konusunda görüşüyoruz.

"Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 7.500 ağaç kesilecek. Ancak zaten mevcut durumda vahşi depolama ile yer altı sularına, yüzeysel sulara, çevreye, halk sağlığına verilen zararlar nedeniyle ağaç kesiminden daha büyük ekolojik zararlar oluşmaktadır. Bu ağaçlar ekonomik bir yatırım amacıyla değil, tüm kentin doğanın genel faydasına olacak bir proje için kesilecektir. Projenin uygulanmasında üstün kamu ve ekolojik yarar bulunmaktadır. Kentin en önemli çevre sorunlarından biri çözüme kavuşacaktır. Ayrıca 7 bölgenin vahşi depolama alanları rehabilite edilerek ağaçlandırılacak, kesilen ağaçtan fazla ağaç dikilecektir.

"Katı atık tesisi bir zorunluluk olmasaydı da ilimizin katı atık tesisi ihtiyacı su götürmez bir gerçek. 5 yıl önce günlük ortalama 20 ton atık birikirken bugün günlük ortalama 50 ton atık birikmekte.

"Son yıllarda yaz nüfusunun hızla artması, 1 milyon kişiyi geçen ziyaretçi sayısı ve bunun 15-20 yıl sonrası düşünüldüğünde, ortaya çıkacak çöp miktarının çevre ve halk sağlığı için ne kadar ciddi bir tehdit olduğu açık bir şekilde anlaşılacaktır. Çöp kaynaklı olumsuzluklar artarak, ilerleyen yıllarda kent için tam bir ekolojik yıkım olacaktır.

"Çöp suları dünyadaki en kirli sular arasındadır. Çöp suları vahşi depolama sahalarından kontrolsüz bir şekilde yer altı ve yer üstü sularına karışarak insan ve diğer canlıların sağlıklarını olumsuz etkilemektedir. Kanser başta olmak üzere sayısız hastalığın artmasına neden olmaktadır. Katı atık yönetim projelerinde (Düzenli Depolama Tesislerinde) ise çöp suları kontrollü bir şekilde dayanımlı borularla havuzda toplanıyor ve ileri teknoloji arıtma tesisinde arıtılarak oluşması muhtemel kirleticiler giderilerek insan sağlığı korunması sağlanmaktadır."

Açıklamanın tamamı şu linkten okunabilir: DER-KAB (Dersim Katı Atık Birliği) Projesi

'Mevcut depolama yöntemi şehre verilecek en büyük zarar'

Projeye dair görüşlerini sorduğumuz Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu şunları söyledi:

"Katı Atık Projesi 7 yıla yakındır tartışılan bir proje. Mahallelerde muhtarlarla, köylülerle yer belirlenmesinden tutun da projenin her aşamasında tartışılmış ve öyle onaylanmış. Ama şu an köylülerde tüm bu tartışmaların yetersiz olduğu görüşü var bu da tartışılabilir elbette.

Şehirlerde çöplerin toplanması, çöplerin gözden uzağa götürmek demek olmamalı. Çöpün doğaya, doğanın üzerindeki tüm canlılara vermiş olduğu zararı tespit ederek bunları çözmeyi amaçlamak gerekiyor, bizim yürüttüğümüz çalışma aslında bu. Biz o köylülere rağmen değil köylülerin de işin içine olduğu; faydasının yararının ne olduğunu tartıştığımız bir yöntem izliyoruz. Bunun için TMMOB'la, STK'larla, siyasi partilerle, köylülerle görüşüyoruz onun için komisyonlar kuruyoruz.

Bir proje ya iyidir ya kötüdür. Eğer iyiyse, yer seçiminde bilimsel araştırmalar jeolojik araştırmalar yapılarak bugüne gelinmişse desteklemek lazım.

Ancak jeolojik araştırmalar yapılmamışsa, çevresel değerlendirmeler tartışmalar yapılmamışsa da evet tekrar tartışılmalı diye düşünürüz. Ama geçmişten bu yana bunların hepsi yapılmış hepsinin sonuçları var.

Bu proje bu şehrin geleceği, en az 50 yılını kurtaracak evden başlayarak atıkların geri dönüşümüne katkı sağlayacak bir proje. Oluşacak komisyon bir eksiklik varsa bunu araştırır, biz de düzeltmeye çalışırız. Tamamlanamayacak bir eksiklik varsa tüm şehre zarar veriyorsa tabii ki karşısında dururuz. Ama öncelikle eksiklerin tamamlanması üzerine bir tartışma yürütmek lazım direkt karşıtlıkla yaklaşırsak doğru olmaz. Raporda da yazdık, mevcut vahşi depolamayı sürdürmek bu şehre verilebilecek en büyük zarar.

Ben bu projenin doğru olduğuna inanıyorum, projenin olmasını önemsiyorum."