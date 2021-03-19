Dersim Belediyesi'nden 1 Mayıs ve 15-16 Haziran'ın yıl dönümünde işçilere bayram ödeneği

Dersim Belediyesi’nin DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası yetkilileriyle imzaladığı toplu sözleşme işçiler açısından emsal niteliğinde maddeler içeriyor.

Kamuoyunda yüzde 20’lik zam oranı ve LGBT’lere dönük pozitif ayrımcılığın ilk defa toplu sözleşmeye girmesiyle ön plana çıkan sözleşmede emekçiler lehine dikkat çeken ve bir kısmı Türkiye'de ilk defa kabul edilen madde yer alıyor.

Yapılan sözleşme özel sektörde yapılan sözleşmelerin yanına bile yaklaşamayacağı maddeler içeriyor. Bunun yanında çok ses getiren İstanbul belediyelerindeki grevler sonrasında CHP'li yöneticilerin bir lütuf gibi sunduğu maddelerle Dersim Belediyesi'ndeki sözleşme maddeleri kıyaslanınca gerçekten emekten yana bir belediyecilikte işçilerin şartlarının nasıl iyileştirilebileceği daha net anlaşılıyor.

Örneğin İstanbul’daki CHP belediyelerindeki sözleşmeler yüzde 7-8 zam oranıyla biterken Dersim’deki sözleşmede yüzde 20 oranı kabul edildi.

Dersim’deki sözleşmede “Cumartesi ve Pazar hafta tatili” olarak sözleşmede yer alırken diğer belediyelerde bu kapı açık bırakılıyor. “Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılamaz.” ibaresi Dersim’de var, ama diğer belediyelerde yok.

Dersim’de ikramiyeler 120 gün olarak bağlanırken, Beşiktaş 20 diğerlerine 30 gün olarak sözleşmede yer alıyor.

Yine Dersim’de sosyal ödeme ve ödenekler miktar olarak tüm belediyelerden daha fazla.

Üstelik Dersim Belediyesi’nin sözleşmesi 1 yıllık bir sözleşme. Değişen koşullara göre iyileştirilmeye müsait. Ancak İstanbul’daki sözleşmeler 2 yıllık yapıldı.

Bir de ülkenin hiçbir belediyesinde olmayan maddeler var.

İşçilerin bayramları

Dersim Belediyesi işçilerin bayramlarında ve özel günlerinde işçilere ikramiye ödemeyi kabul etti. 1 Mayıs işçi bayramında işçilere 960 TL, büyük işçi kalkışmasının yıldönümü olan 15-16 Haziran’da ise 1080 TL bayram ödeneği verilecek.

Regl ve menopoz dönemlerinde çalışmayan işçiler çalışılmış gibi sayılacak.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın işçiler ücretli izinli sayılacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele günü için 25 Kasım günü idari izin kabul edildi.

LGBT Onur Yürüyüşünde LGBT bireyler bir gün ücretli izin kabul edildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftası’nın ilk günü olan 10 Mayıs günü engelli işçiler ücretli izinli kabul edildi.

İhbar süreleri yasanın üzerine +2 ay, yeni iş arama izni de yasada yazanın üzerine +2 ay ve kıdem tazminatı yasanın üzerine 50 gün

Haftalık çalışma süresi 40 saate düşürüldü. Gece çalışması %45 zamlı ödenecek, fazla çalışma ücreti ise yüzde 100 zamlı olacak.

Toplu sözleşmede yer alan diğer maddeleri okumak için Dersim Belediyesinin sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://www.tunceli.bel.tr/icerik/25/1140/genelis-sendikasi-ile-toplu-sozlesme.aspx

Maçoğlu Vardiya'da

Alpaslan Savaş'ın Yön Radyo'daki programı Vardiya'ya bugün Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu katılacak. Maçoğlu böyle örnek bir anlaşmayı nasıl hazırladıklarını ve bir süredir haberlere de konu olan borçlu bir belediyeyi nasıl 'kâr' eder hale getirerek borçlarını ödediklerini anlatacak.