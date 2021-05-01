Dersim Belediyesi'nden 1 Mayıs Anıtı

Dersim Belediyesi, belediye meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilen 1 Mayıs anıtının yapımı tamamlandı. Sembol tasarımını Orhan Taylan'ın yaptığı, heykeltraş Sefa Sarıçoban ve belediye işçilerinin katkılarıyla yapılan anıtın açılışı 1 Mayıs günü gerçekleşti.

Belediye yetkilileri ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra halkın da balkonlardan alkışlarıyla destek verdiği açılışta saygı duruşunun ardından basın metni okundu.

Basın metnini okuyan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ''Dost- düşman herkes biliyor ki kapitalist barbarlığa karşı yegane umut 1 Mayıs bayrağını taşıyan işçiler, emekçiler, ezilen halklar ve devrimcilerdir. Bu bayrağı taşıyan bizler bugün bir kez daha ne istediğimizi, ne için mücadele ettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz; emeğin sömürülmediği, ekonomik kriz ve salgın hastalıkların faturasının halka çıkarılmadığı, kadınlara yönelik şiddet taciz ve tecavüzlerin cezasız kalmadığı- son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, sendikal hak ve özgürlüklere dokunulmadığı, düşünceyi ifade etmenin suç olmadığı, bütçenin savaşa değil eğitime ayrıldığı, hiç kimse için din-dil-ırk ayrımının yapılmadığı eşit haklara sahip olduğu, herkese aş herkese iş sağlandığı savaşsız, sömürüsüz bir düzende insanca yaşamak istiyoruz'' dedi.