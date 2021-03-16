Dersim Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı: İşçilere yüzde 20 zam

Dersim Belediyesi, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası yetkilileriyle bugün belediye hizmet binasında toplu sözleşme imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, sözleşme kapsamında, 01.03.2021 tarihinden 28.02.2022 tarihleri arasında norm kadro işçi ve emekçilerinin almış oldukları günlük yevmiye ve sosyal haklarına 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldığı kaydedildi. Sözleşmede ayrıca kira yardımlarına yüzde 100, yemek yardımlarına yüzde 50 zam yapıldı.

Bununla birlikte, sözleşme kapsamında, belediyenin disiplin kurulunda en az bir kadın üyenin yer alması, LGBT+ bireylere Onur Haftası’nda 1 günlük izin verilmesi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü (8 Mart günü yalnız kadın işçilere) ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınların idari izinli sayılması, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Engelliler Haftası’nın ilk günü olan 10 Mayıs günü engelli çalışanlara ücretli verilmesine karar verildi.

Bunun yanında sözleşmede, kadın işçilere ve LGBTİ + bireylere yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında kadın ve LGBTİ + bireylerin beyanının esas alınması kabul edilirken, yüksek lisans mezunlarına Net 456,00 TL yükseköğrenim pirimi ödenmesi, işçilere, çalıştıkları her gün için 15,79 TL üzerinden yüzde 20 arttırıldıktan sonra net 3,00 TL yemek yardımı eklenmesi maddesi yer aldı.