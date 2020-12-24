Dersim Belediyesi: 2021'de kiralara zam yapılmayacak

Dersim Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmelere destek kararı aldı.

Dersim Belediyesi 23 Aralık tarihli Encümen Toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan kaynaklı, kapalı olan belediye kiracısı işletmelerden Ocak, Şubat ve Mart ayında kira almayacak.

Kapalı olmayan ama gelirlerinde düşüş yaşanan işletmeler de ise kiralara Ocak, Şubat ve Mart aylarında %50 indirim yapılacak.

Şehir içi taşıma yapan minibüs kooperatiflerinin kiralarına da Ocak, Şubat ve Mart aylarında %50 indirim yapılacak.

Ayrıca belediyenin tüm kiracılarına 2021 yılı boyunca zam yapılmayacak.