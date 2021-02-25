Ders anlatırken öğretmene saldırdılar

Muğla'nın Milas ilçesinde Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni İlknur Keskin öğrencilerine canlı ders verdiği sırada, kapıyı çalarak içeri giren C.Y. ve kardeşi G.Y. ile yanlarında bulunan 8 kişilik grup tarafından saldırıya uğradı.

Sözcü'nün haberine göre 18 Şubat tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre Keskin'in güvenlik görevlisi eşi Salih Keskin ile annesi ve kız kardeşi 8 saldırgan tarafından muşta ve sopayla feci şekilde darp edildi. Öğretmen İlknur Keskin ve ailesinin feryatlarını duyanlar polisi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen ve saldırıda yaralanan öğretmen Keskin, eşi, annesi ve kız kardeşini Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

Öğretmenlerden ve Türk Eğitim Sen Milas Temsilcisi Muzaffer Kafalı olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bunun adı tam bir vahşet ve vandallık, yargının bu saldırganlara en ağır cezayı vermesini istiyoruz. Öğretmenimiz canlı ders verirken ailesi ile birlikte, 7-8 kişinin sopalı muştalı saldırısına uğradı.

Saldırının boyutu çok büyük. Arkadaşımız, canlı ders verdiği sırada ‘çok ses çıkartıyorsun’ diyerek eşi, annesi ve kız kardeşi zincir, muşta, çivili sopalarla saldırıya uğramıştır.

Eşi ameliyat olacak dizi dönmüş. O kadar büyük şok ve korku yaşıyorlar ki korkudan uzun süre şikayetçi bile olamadılar. Hayatlarının en büyük şokunu yaşıyorlar."