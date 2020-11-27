Dernekler ve meslek kuruluşlarının etkinliklerine 3 ay daha yasak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs vakalarındaki artış gerekçe gösterilerek dernek ve odaların tüm etkinliklerinin 3 ay daha ertelendiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle, derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler (genel kurul toplantıları dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendi" denildi.