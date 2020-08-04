Dernek üzerinden ‘bebek emzirme kabini’ kurnazlığı

Türkiye Kanser Derneği yetkilileri, Trabzon Büyükşehir Belediyesine giderek, AB tarafından desteklenen bebek bakım ve emzirme kabinlerinden 2 tanesini 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Mumhane önüne yerleştirmek istediklerini belirterek kendilerine yer tahsis edilmesini istedi.

Kabineye ATM ve reklam panosu

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, belediye derneğe her iki yerde yaklaşık 25 metrekarelik alanları 10 yıllığına para almadan verdi. Dernek, anlaşmalı olduğu Atlantis adlı şirkete bebek emzirme ve bakım kabinleri yapması karşılığında bu yerleri devretti. Şirket de geçen yıl Ekim ayında 2 kabini belirlenen alanlara yerleştirdi.

Ancak bir süre sonra bebek emzirme kabinlerinin duvarlarının reklam için kiraya verilmeye başlanması ve kabine banka ATM’leri yerleştirilmesi üzerine İYİP Grup Başkan Vekili Davut Çakıroğlu araştırma yapmaya başladı.

Bebek emzirme kabinleri ve ATM konusunu belediye meclisinde de gündeme getiren Davut Çakıroğlu, mecliste derneğe yer tahsis edilmesi konusunda bir karar alınmadığını dile getirdi.

Çakıroğlu, “Dernek kabinler için AB fonlarından para almış. Bu çocuk emzirme kabinleri ülke genelinde 16 belediyeye kurulmuş. Toplam kabin sayısı yaklaşık 200. Dernek, kabinleri Atlantis şirketine para karşılığında yaptırmış. Ayrıca kabinlerin duvarlarına reklam alıyor. Her kabinin yanında 2 ATM koydurmuş. Onların kirasını da şirket alıyor. Sadece ATM'lerden yıllık alınan kira 8-10 milyonu buluyor. Şirket, derneğe de çok cüzi bir miktar para ödemesi yapıyor. Yani şirketin cebinden tek bir kuruş çıkmıyor. Ama bütün kazancı şirket alıyor” dedi.

Dernek adına anlaşmayı şirket yapıyor

Davut Çakıroğlu, dernek ile şirket arasındaki ilişki hakkında da yaptığı araştırmada ilginç bir bulguya ulaştığını belirterek, “Belediyeden aldığım bilgiye göre, Atlantis firmasının yönetim kurulunda bulunan Bekir Güley isimli şahıs, belediyeye giderek derneğin kendisine verdiği yetki belgesini göstererek anlaşma yapmış” diye konuştu.

Meclis gündeminde

Çakıroğlu bu konuyu meclis gündeminde de dile getirdi. Belediye meclisinde Türkiye Kanser Derneği’ne yer tahsis edilmesi konusunda bir görüşme yapılmadığı söylendi.

Tahsislerin belediye meclisi tarafından yapılabileceğini ve belediyenin usulsüz bir tahsis yaptığını ifade eden Çakıroğlu, belediyeden kabinler ve ATM’ler hakkında bilgi istedi.

Çakıroğlu’na verilen cevapta, bebek bakım ve emzirme kabinlerinin tüm masraflarının sponsor firmalar tarafından karşılandığı, kabinlerde bulunan ATM’lerin projenin sponsor firmalarına ait olduğu, derneğin anlaşmalı olduğu taşeron firma tarafından sponsor bulunduğu ve sponsorlardan elde edilen gelirlerden 5 bin lirasının Türk Kanser Derneği’ne bağışlandığı belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, kabinlerin sözleşme sonuna kadar masraf ve maliyetinin ortalama 225 bin lira, personel giderinin ise 20-25 bin lira olduğu ifade edildi.

Tanıdık şirket

Türkiye Kanser Derneği adına belediyeler ile bebek bakım ve emzirme kabini yapmak için anlaşma yapan Atlantis şirketi, 18 Ağustos 2018’de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık hava Sahnesi’nde yapılacağını duyurduğu dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın konserini nedensiz bir şekilde iptal etmesiyle gündeme gelmişti.