Dernek düzenlemesi meclisten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda ele alınan dernek düzenlemelerine yönelik kanun teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Buna göre; dernek faaliyeti çerçevesinde, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında yer alan suçlar ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından dolayı derneğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında soruşturma başlatılması halinde, bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organlar, geçici tedbir olarak İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilecek ve yerine kayyum atanabilecek.

DHA'da yer alan habere göre, derneklerin şubeleri, dernek ve vakıfların üst kuruluşları, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler, vakıflar ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube veya temsilcilikleri ile Türkiye'de faaliyette veya iş birliğinde bulunma izinleri hakkında da ceza hükümleri ile birlikte uygulanacak.

İzinsiz yardıma para cezası

İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti halinde ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı tarafından, içerik ve yer sağlayıcıya, yardım toplama faaliyetine ilişkin içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirimde bulunulacak.

İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.

İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde ise 10 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkan sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin TL idari para cezası ile cezalandırılacak.

Yurt dışına yapılacak yardımlar ise yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilecek.