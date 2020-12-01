'Derecik’te askerler 16 yaşındaki genci vurdu' iddiası

Hakkari’nin Derecik ilçesinde Yeşilova’dan eski köyleri Anadağ’a palamut toplamak ve piknik yapmak için giden 3 gence saat 15.00 civarında askerlerce ateş açıldığı öne sürüldü.

Mezopotamya'da yer alan habere göre, açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Özcan Erbaş sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.

Açılan ateş sonucu yaralanan yeğenini yerden kaldıran amcası Sabri Erbaş olaya ilişkin şunları söyledi: “Anadağ’a 3-4 kişi piknik yapmak ve palamut toplamak için gittiler. Oradayken askerler ateş açıyorlar. Mamreşan (Bağlıca) ve Gerdin karakollarından taranıyorlar. Bize haber verildikten sonra yaralanan yeğenimi almaya gittik. Askerlerle de biraz kavga ettik. Yaralıya dokunmamıza izin vermiyorlardı. Yardım bile etmiyorlardı. Ben sırtla yola taşıdım. Sırtına bir kurşun isabet etmişti. Otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırdık” dedi.

Yaşanan olaya ilişkin HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, "Yine bir Kürt genci yine vicdansızca bir infaz. 18yaşındaki Özcan Erbaş bugün 15.00 civarlarında Hakkari’nin Derecik ilçesi Biroxköyünde asker kurşunu ile katledildi. Biliyoruz yine cezasızlık zırhı ile korunmaya çalışılacak. Ama biz yüzyılda geçse hesabını soracağız" açıklamasında bulundu.