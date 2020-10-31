Depremzedelere dağıtılan yardımları alıp satan kişi gözaltına alındı

İzmir'de depremzedelere dağıtılan yardımları defalarca sıraya girerek aldığı ve bu ürünleri büfesinde sattığı ortaya çıkan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Deprem bölgesinde yapılan gıda yardımı sırasına bir kişinin sürekli girdiğini ve aldıklarını poşetlerle taşıdığını fark eden biri, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yardım malzemelerini sattığı belirlenen kişinin Y.Ş. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri Y.Ş'yi evinde gözaltına aldı.