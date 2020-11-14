Depremzedeler için toplanan yardımları satarken yakalandılar

İzmir'de 115 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından depremzedelere yardım için gönderilen battaniyeleri toplayan kişilerin bunları sattığına yönelik bir ihbar geldi.

İhbar sonrası Konak Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından baskın düzenledi. İnceleme yapan zabıta ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) logolu battaniyelerin satıldığını tespit etti.

Battaniyeleri satmaya çalışanlar hakkında işlem yapıldı. Satışların yapıldığı alanda bulunan battaniyeler ise toplanarak Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ait depolara kaldırıldı.