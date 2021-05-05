Depreme yakın bölgedeki siyanür havuzları kaygı yaratıyor

Kandilli Rasathanesi, Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yaklaşık olarak 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Merkez üssü Sudere köyü olarak duyurulan bölge, siyanürlü altın arama çalışması yapılan Yukarı Bahçeler köyünün yakınında yer alıyor.

'Şiddetli şekilde hissettik'

Bölgede yaşayanların ve çevre ilçelerde bulunanların soL'a verdiği bilgiye göre, deprem Ordu'da şiddetli şekilde hissedildi.

Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede, Bahçeler köyünde bulunan altın madeni şirketi sözleşmesi bitmesine rağmen çalışmalarını sürdürerek ağaç kesimi yapmış, ağaç kesimi altın madeni araması yapılan alanda protesto edilmişti.

Fatsa'da yaşayanlar bölgedeki siyanür havuzlarının depremden etkilenmesinden de endişelendiğini belirtti.

'Daha önce uyarmıştık'

Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu da depremin ardından bir açıklama yaptı. ÇED raporunda bölge için deprem kaydı/bilgisi olmadığını hatırlatan platform, "Geçen sene Ocak 2020 de uyarmıştık" diyerek altın madenciliği çalışmalarına işaret etti.