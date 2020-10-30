Depremde Yunanistan'da 2 genç öldü

Yunanistan'ın Sisam Adası'nda (Samos) yerel medya Ege Denizi'ndeki depremi ardından ağır hasar görmüş bir kilise ile diğer bina ve yollarda çatlakların görüntülerini yayınladı.

Samos Belediye Başkan Yardımcısı Yorgos Dionysiou, adada “kaos sahneleri” yaşandığını belirterek, “İnsanlar paniğe kapılıyor ve sokağa dökülüyor” dedi.

Dionysiou, "çok sayıda" binanın hasar gördüğünü doğruladı.

Hasarların çoğu Pythagorio, Karlovasi ve Vathy kasabalarındaki eski yapılarda meydana geldi.

Fotoğraf: Samos Voice

Deprem nedeniyle adada 8 kişi hafif yaralandı.

Devlet televizyonu ERT'ye konuşan Samos hastane müdürü Nikos Stefanis, verilere göre yaralarının ortopedik olduğunu ve hayati tehlike oluşturmadığını söyledi.

Stefanis, "Yaralılar var ama yaraları ciddi değil. Tam alarm halinde olan tüm hastane personelinin izinlerini iptal ettik. Bazı evler yıkıldı, ancak şu ana kadar mahsur kalan insanlarla ilgili hiçbir bilgi ulaşmadı” dedi

ERT: Duvarın altında kalan iki kişi öldü

ERT, depremde bir duvarın yıkılmasının ardından Samos'ta iki okul öğrencisinin yaşamlarını yitirdiğini aktardı.

Adada devam eden arama kurtarma operasyonunda gençler enkazdan çıkarıldı.

Ölen gençler hakkında daha fazla bilgi mevcut değildi.

Öte yandan adada depremin ardından yükselen dalgalar nedeniyle kıyıdan uzak durma çağrısı yapıldı.

Ayrıca, Sakız Adası'ndaki heyelanların gerçekleştiğine ilişkin iddialar bulunurken, depremin yaklaşık 300 km uzaklıktaki Atina'dan da hissedildiği bilgisi Yunanistan medyasında yer aldı.