Depremde yaşamını yitiren BİM kasiyeri bugün defnedildi

İzmir'de önceki gün meydana gelen depremde Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek apartmanının alt katında bulunan BİM mağazasında kasiyer olarak çalışan Serhat Er yaşamını yitirdi.

Dün enkazdan çıkarılan Serhat Er'in cenazesi bugün Bayraklı Başaran Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İzmir Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üç katı çöken 11 katlı binanın BİM marketinde kolonların kesilmesi nedeniyle çöktüğü iddia ediliyor.

Öte yandan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım akşam saatlerinde başladı.

DHA'nın haberine göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği enkazdan 5 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler binanın çökmemesi için günlerce 3 vinçle apartmana destek sağladı. Bu sırada binada kimsenin olup olmadığı da kontrol edildi. Binada kimsenin bulunmadığı anlaşılınca saat 21.30'da yıkım için harekete geçildi. İlk olarak binaya sabitlenen vinçler geri çekildi. Güvenlik önlemlerinin ardından yıkım için çalışma başlatıldı.