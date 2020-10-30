İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde meydana gelen şiddetli depremin ardından 2 hastane tahliye edildi.
Gerçekgündem'in haberine göre, depremde kolonları patladığı ifade edilen Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ile Bozyaka Hastanesi tahliye edildi.
Depremde iki hastane hasar gördü, hastalar tahliye edildi
İzmir'deki depremin ardından hasar gören iki hastane tahliye edildi.
Haber Merkezi
İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde meydana gelen şiddetli depremin ardından 2 hastane tahliye edildi.
Gerçekgündem'in haberine göre, depremde kolonları patladığı ifade edilen Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ile Bozyaka Hastanesi tahliye edildi.