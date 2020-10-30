Depremde iki hastane hasar gördü, hastalar tahliye edildi

İzmir'deki depremin ardından hasar gören iki hastane tahliye edildi.

Haber Merkezi

İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde meydana gelen şiddetli depremin ardından 2 hastane tahliye edildi.

Gerçekgündem'in haberine göre, depremde kolonları patladığı ifade edilen Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi ile Bozyaka Hastanesi tahliye edildi.

Haber

İzmir'de deprem: Yıkılan binalar var!