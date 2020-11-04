Deprem yardımlarını satan marketçi tutuklandı

İzmir’de meydana gelen depremin ardından, deprem bölgesinde hasar gören binaların yakınında ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini, bir kişinin toplayarak iş yerinde sattığı öne sürüldü. Bilgi üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.O. isimli iş yeri sahibini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.