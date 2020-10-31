Deprem sonrası İzmirlilere hakaret eden üç kişi gözaltında

İzmir'deki deprem sonrası İzmirlileri hedef alan paylaşımlara ilişkin gözaltılar yaşandı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 27 paylaşıma rastlanıldığı, paylaşımı yapanlardan 16 kişinin tespit edildiği, 3 şahsın gözaltına alındığı, konuya ilişkin çalışmaların ve adli sürecin devam ettiği hususu;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.