Deprem sonrası İzmirlilere hakaret eden üç kişi gözaltında

İzmir'deki deprem sonrası İzmirlileri hedef alan paylaşımda bulunan üç kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

İzmir'deki deprem sonrası İzmirlileri hedef alan paylaşımlara ilişkin gözaltılar yaşandı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 27 paylaşıma rastlanıldığı, paylaşımı yapanlardan 16 kişinin tespit edildiği3 şahsın gözaltına alındığı, konuya ilişkin çalışmaların ve adli sürecin devam ettiği hususu;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Emniyet'ten 'deprem paylaşımları' açıklaması