Deprem sonrası hasarlı binalarda taşınma skandalı

İzmir'deki depremde yıkılan Emrah apartmanının müteahhiti Hayati Uzun tarafından yapılan ve şu an ağır hasarlı ve yıkım kararı bulunan apartmanda bugün taşınma skandalı yaşanıyor.

Apartmanın etrafı polis kordonuyla çevrili ve içi boşaltılmışken, artçı sarsıntılarda bile yan yattığı söylenen apartmanda şu an taşınma telaşı var.

Yetkililerin bile en fazla kapısına kadar yanaşmaya cesaret ettikleri apartmana dayanan taşınma vinçleri eşya taşıyor.

İnsanlara "bir saatiniz var" denilerek eşyalarını almaları söylenen iki blokluk Hayati apartmanının son durumu şu şekilde:

Bu arada bölgedeki başka binalarda da taşınma telaşı var. Bölgedeki çok sayıda apartmanda ciddi zararlar oluştuğu için insanlar oturamıyorlar fakat apartmanlar yıkılmadan önce herkes eşyasını taşıma gayretinde. Tabi bu durum ciddi hayat riski taşıyor.

Bakan Murat Kurum'un bölgeye gelmesiyle taşınma işlemleri apar topar durdurulup alan boşaltıldı. İnsanlar bu duruma "madem tehlikeli neden önceden gözyumuluyor, tehlikeli değilse neden bakan gelince izin verilmiyor" diyerek tepki gösterdiler.

Apartman sakinleri günlerdir eşya alınmasına izin verildiğini söylerken, binada ofisi bulunan bir avukat ağır hasar raporunun kapılara bugün asıldığını söyledi.