'Deprem nedeniyle 1600 abonenin elektriği kesik durumda'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deprem anıyla birlikte 74 bin 500 vatandaşın elektriğinin kesildiğini söyleyen Bakan, "Dün akşam saatleri itibarıyla AFAD koordinasyonunda süratle yeniden enerji vermeye başladık. An itibarıyla 1600 abonenin elektriği kesik durumda. Bunların büyük bir kısmı Bayraklı'da, 400 civarında abonenin de Seferihisar bölgesinde elektriği kesik" diye konuştu.

Dönmez, kesintilerin tedbir amaçlı olduğunu belirterek, "Bu elektrik kesintisi o bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri ve bazı ağır ve orta hasarlı binaların tedbir amaçlı elektriğinin kesilmesinden kaynaklanmaktadır. Doğalgazda da yaklaşık 3 bin 500 abonemizin doğal gazı kesik durumda. Doğalgaz elektriğe göre biraz daha kritik durumda, o açıdan daha tedbirli olmak durumundayız. Doğalgazın kontrolsüz bir şekilde binalara verilmesi risk oluşturabilir" dedi.