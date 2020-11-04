Deprem haberleri karşısında Zaytung da pes etti

Gündemle ilgili iğneleyici haberleriyle bilinen "uydurma haber sitesi" Zaytung bu sefer oldukça ciddi bir not paylaştı.

İlkokul Mezunu Müteahhit, Uyduruk Bina, Yalandan Denetim, İmar Affı Gibi Sıkıcı Konuları Pas Geçen Türkiye, Enkaz Altından Mucize Bekleyeceği Bir Sonraki Depreme Hazır... https://t.co/jVlADubFDS pic.twitter.com/ZAgBwcyheZ — zaytung (@zaytung) November 4, 2020

Artık Zaytung bile yaşananlara dayanamamış dedirten haberde medyanın İzmir depremini yansıtma şekliyle ilgili üstü kapalı eleştiri getirilerek şöyle denildi:

"Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de meydana gelen ve şu ana dek 113 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarında sona doğru yaklaşılırken, Türkiye bir deprem konusunu daha en gerekli soruları hiç sormadan kapatmaya hazırlanıyor.

6-7 şiddetindeki bir depremde yerle bir olan o binaları kim dikti, içinde insanların yaşamasına kim göz yumdu, bunları denetlemesi gerekenler neden işini yapmadı, zemin uygun değilse nasıl inşaat izni verildi, izinsiz yapıldıysa hangi siyasi otorite hangi hesapla imar affı çıkarıp felaketin önünü açtı, binaların depreme hazırlanması için toplanan 35 milyar dolar vergi nereye harcandı gibi sıkıcı konular yerine arama-kurtarma faaliyetlerine yoğunlaşan vatandaşlar, 5 gün boyunca enkaz altından gelen mucize kurtuluş haberlerine sevinip acı haberlere üzüldüğü duygusal açıdan yoğun bir dönemi geride bıraktı.

Önümüzdeki hafta başından itibaren mucize eseri kurtulanlarıyla, herhangi bir mucize olmayıp ölenleriyle bu depremi de unutacak olan Türkiye, önemli bir bölümü vasıfsız, hırsız çomarlardan oluşan 453 bin müteahhidinin, çalışmayan çürümüş denetleme sisteminin, doğru soruları soramadığı için ajitasyonla mucize hikayeleri pazarlayan medyasının ve rant için her şeyi yapan, ülkeyi yönetmek yerine twitter'da hashtag kasarak algıyı yönetmeye odaklanan yozlaşmış siyasetinin eseri olacak bir sonraki felakette şaşıracağı yeni mucizeleri bekleyecek."