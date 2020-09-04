Denizli'de kuruyemiş fabrikasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuruyemiş ve kuru bakliyat fabrikasında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından başlayan yangın hızla büyürken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1’i kadın 3 işçi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeride mahsur kaldığı öne sürülen 2 işçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan aramada kayıp oldukları belirtilen H.A. ve S.Y. isimli işçilerin cesetlerine ulaşıldı.

Tüpten sızan gazın neden olduğu ileri sürülen patlamanın ardından fabrikanın bir bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı