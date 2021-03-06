Denizli'de kadın cinayeti

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki genç kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tüfekle vurarak öldürdü. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

Sazak Mahallesinde meydana gelen olayda Fatma K., akşam saatlerinde yanına gelen Osman A. tarafından av tüfeği ile vuruldu.

Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak Çal Devlet Hastanesine kaldırdığı Fatma K. yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri 9 adet boş kovan buldu.

Osman A.'nın otomobille kaçtığı ve en son Uşak il sınırında görüldüğü iddia edildi.