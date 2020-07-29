Denizli'de imam koronavirüse yakalandı, 3 cami karantinaya alındı

Denizli'de koronavirüs vakaları yeniden artış gösteriyor.

Acıpayam ilçesindeki Kumafşarı mahallesinde imam olarak görev yapan Muhammed S.’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Mahallede bulunan 3 cami en az 14 gün süre ile kapatılırken diğer cami imamları ve testi pozitif çıkan imamın ailesi evlerinde karantinaya alındı.

İmam Muhammed S.’nin testinin pozitif çıkmasının ardından Kumafşarı mahallesinde bulunan Hacılar Camii, Gürsoy Camii ve imamın görev yaptığı Çarşı Camii de karantinaya alındı. İmamın Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.