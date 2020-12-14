Denizli'de egzoz gazından zehirlenen 8 işçiden 4'ü yaşamını yitirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fosseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen 8 işçiden 3'ü olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 5 işçiden 1'i ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Karataş Mahallesi'ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki fosseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.

AA'nın haberine göre, dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Olayda 8 işçi egzozdan etkilendi.

Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fosseptikten çıkarılan 5 işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, çukurdaki 3 işçinin cansız bedenlerine ulaştı. Baygın halde kuyudan çıkarılan hastaneye kaldırılan 5 işçiden birinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.