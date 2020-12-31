Denizli'de iş cinayeti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde tekstil fabrikasında çalışan evli 2 çocuk babası Nevzat Uçar’ın, yük taşımak için kullandığı forklift, fabrikanın bahçesinde toprak yoldaki eğim nedeniyle devrildi.
DHA'da yer alan habere göre, saat 14.00 sıralarında meydana gelen olay sonucunda Uçar, forkliftin altında kaldı.
Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından fabrikaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Forkliftin altından çıkarılan Uçar'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Uçar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.