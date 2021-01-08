Denizli depremi sonrası Naci Görür'den uyarı

Denizli gece saatlerinde uykusunda depreme yakalandı. En büyüğü 4.2 büyüklüğünde ve merkez üssü Irlıganlı olan depremde gece yarısında vatandaşlar sarsıntıyı hissedip uykusundan kalkarak kendilerini sokaklara attı.

Ardında sabaha kadar artıcı deprem olmak üzere toplamda 20 deprem meydana geldi. Depremlerin merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı, Kocadere, Gürleyik ve Kocabaş mahalleleriyle Honaz ilçesi oldu. Depremde can ve mal kaybı olmazken, bazı vatandaşlar tedbir amaçlı araçlarında uyudu.

4.1'lik deprem sonrası Naci Görür'den açıklama geldi

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr Naci Görür Denizli depremi sonrası Twitter hesabından açıklamada bulundu.

'Deprem aktif fayların üzerinde'

Naci Görür yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar sabah Denizli/Irlıganlı’da 4.1’lik deprem oldu. Bu kentimiz Gediz ve B. Menderes graben sistemlerinin kesiştiği yerde. Dolayısıyla ciddi aktif fayların üzerinde. Bu kentimiz de öncelikle deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulmalı. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

'6.8'lik deprem üretebilir'

Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, sabaha karşı meydana gelen, merkez üssü Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi olan büyüklükleri 1.1. ile 3.8 arasında değişen 12 depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Kumsar, Denizli'de çok sayıda aktif fay hattı olduğunu, özellikle Pamukkale fayının 6.8 büyüklüğünde deprem üretebileceğini, kentin buna hazır olması gerektiğini söyledi.