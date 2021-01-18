Deniz Zeyrek Mardin'in sabık kayyumu hakkındaki iddiaları hatırlattı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında, Mardin Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin iddiaları kaleme aldı.

Zeyrek, kentte soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin ifadesinin odak noktasında, AKP tarafından daha önce vali olarak atanan Mustafa Yaman'ın olduğunu söyledi. Yaman hakkında yolsuzluk iddiaları 2010 yılında vali olarak görev yaptığı Tunceli'den beri var.

Vali Mustafa Yaman'ın 2016'da Mardin'e atandığını, ardından seçilmiş belediye başkanı Ahmet Türk'ün yerine kayyum atandığını hatırlatan Zeyrek, Yaman'ın adının Cumhurbaşkanı'na ve bakanlara alındığı iddia edilen hediyeler için AKP'li bir kuyumcuya ödediği 600 bin TL ile gündeme geldiğini belirtti.

Yaman'ın 31 Mart 2019 seçimlerinin hemen öncesinde yaptırdığı aydınlatma direklerine bugün Erdoğan posterlerinin asıldığını söyleyen Zeyrek, Ahmet Türk'ün o seçimleri de üstelik oylarını artırarak kazandığını hatırlattı. Yaman'ın yine seçimlerden altı ay sonra kayyum atandığını ancak 10 Haziran 2020 günü merkeze alındığını söyleyen Zeyrek şöyle yazdı:

Belediyedeki yolsuzluk iddialarını da araştırdım. Vali Yaman ‘Merkez'e çekildikten 45 gün sonra, savcılık talimatıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde bir operasyon yapılmış. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapor doğrultusunda yapılan operasyonda 11 kişi tutuklanmış. Gerekçe ihale usulsüzlükleriymiş.

Soruşturmayla ilgili bilgileri mahkemenin "gizlilik kararı" nedeniyle şimdilik aktaramayacağım ama şunu söyleyebilirim:

Şüphelilerin ifadelerinin odak noktasında Vali Yaman var."