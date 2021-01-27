Deniz taşımacılığındaki rekor fiyat artışları mercek altında

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) verilerine göre, dünyada ticareti yapılan malların yaklaşık yüzde 80’i deniz yoluyla taşınıyor. Dolayısıyla, dünya ticareti ve küresel tedarik zincirleri, deniz taşımacılığındaki gelişmelerden yüksek düzeyde etkileniyor.

Deniz taşımacılığının ticaretteki devasa payını açıklayan başlıca avantajları arasında maliyetinin hava taşımacılığına göre çok daha düşük olması ve kapasite olanakları sayılabilir.

Ne var ki, son dönemde deniz taşımacılığı rekor fiyat artışları, kapasite sorunları ve denizcilik şirketlerinin kârlılıklarını korumak için başvurdukları olağanüstü önlemlerle gündemde.

Navlun fiyatları rekor kırıyor

Baskın nakliye modu haline geldiği 1980’lerden itibaren taşınan mal başına nakliye maliyetini neredeyse sıfıra indirerek lojistik devrimine yol açan konteyner taşımacılığı zor günlerden geçiyor. Bazıları tarafından küreselleşmenin sembollerinden biri olarak görülen konteyner, ticaret hacminin oldukça yüksek olduğu Çin-Kuzey Amerika ve Çin-Avrupa hatlarında rekor fiyat düzeyinde.

Freightos Baltic Index (FBX) verilerine göre, geçtiğimiz yılın Ocak ayında küresel ortalaması bin 500 dolar civarlarında olan 40’lık (bir FEU yani yaklaşık 57 metreküplük kapasiteli) konteyner fiyatı, bu yılın aynı ayında 4 bin dolar civarlarında. Aynı karşılaştırma, Çin’den Kuzey Doğu Amerika’ya taşıma maliyeti için yapıldığında fiyatın 2 bin 800 dolardan 5 bin 500 dolar düzeyine, Çin’den Kuzey Batı Amerika’ya taşımada ise fiyatın bin 500 dolardan 4 bin 200 seviyesine yükseldiği görülüyor.

Çin’den Kuzey ve Güney Avrupa’ya konteyner taşımacılığı fiyatlarında da benzer, hatta daha yüksek oranda bir yükseliş söz konusu.

Denizcilik şirketlerine soruşturma

ABD’deki ihracatçı birliklerinin koronavirüs salgınının küresel çapta patlak verdiği Şubat 2020’den bu yana süregelen şikayetleri, Almanya merkezli armatör Hapag-Lloyd’un 23 Ekim’de açıklama yayınlayarak “öngörülebilir gelecek için ABD’den ihracat rezervasyonlarını durdurduğunu” duyurmasıyla bir kez daha sıcak gündem haline geldi.

ABD Federal Denizcilik Komisyonu (FMC), pandemi önlemlerine bağlı olarak ABD’nin önemli limanlarında yaşanan ve özellikle ABD’nin limanlara uzak iç bölgelerinde yerleşik ihracatçıları olumsuz etkileyen sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla inceleme başlatmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında başlatılan inceleme, federal görevli Rebecca F. Dye’ın bulgularına dayanılarak Kasım ayında alınan ek kararla büyük denizcilik şirketlerine yönelik bir soruşturmaya dönüştü.

ABD'li ihracatçılar neden rahatsız?

ABD’li ihracatçı birlikleri, denizcilik şirketlerinin yüklerini kabul etmektense boş konteynerlerle Çin’e dönmeyi tercih ettiğini, bu doğrultuda boşaltılan konteynerleri hızlıca geri toplamak için konteynerlerin geri teslim sürelerini kısalttığını iddia ediyorlar.

Böylece konteynerlerin geri tesliminde pandemi önlemlerinden kaynaklanan gecikmelerin haksız şekilde faturalandırıldığı ve denizcilik şirketlerinin ABD ekonomisine darbe vuracak bir strateji izlediği öne sürülüyor. ABD limanlarından toplanan Ekim 2020 verileri de ihracatçıların iddialarını destekler nitelikte: Ülke limanlarına varan ithalat yükleri yüzde 20’nin üzerinde artış gösterirken, ihracat yüklemeleri düşüş eğiliminde.

Konteyner geri teslim sürelerinde anlaşmazlık

ABD denizcilik otoritesi FMC, sektördeki sıcak konulardan biri olan konteynerlerin geri teslim koşullarına ilişkin Mart ayında bir çalışma yapmış ve sektöre direktiflerde bulunmuştu. Buna göre, denizcilik şirketlerinin, konteyner geri tesliminde ihracatçı ya da ithalatçının elinde olmayan sebeplerden kaynaklanan gecikmeleri maliyet hesabına dahil etmemesi gerekiyordu.

Ancak, şirketlerin FMC’nin direktiflerine uymadığı ve pek çok limanda konteyner geri teslimi konusunda anlaşmazlıkların devam ettiği tespit edildi. Bazı durumlarda, geri teslim sürelerinin aşımı dolayısıyla denizcilik şirketlerinin müşterilerine kestiği astronomik cezalar, toplam nakliye maliyetinin en büyük kalemi haline gelmeye devam etti.

AB ve Çin'de de şikayetler artıyor

Artan fiyatlar ve denizcilik şirketlerinin uygulamaları, ABD’li ihracatçılar kadar Çinli ve Avrupalı ihracatçıların tepkisini çekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda AB’nin Forwarder Birliği CLECAT ve Avrupa İhricatçılar Konseyi (ESC), deniz taşımacılığındaki “rekabet yasalarına aykırı” uygulamalar hakkında inceleme başlatması için Avrupa Komisyonu’na bir mektup ile çağrıda bulundu. Mektupta, denizcilik şirketlerinin sefer iptallerinin yanı sıra alım kontratlarıyla belirlenen fiyatları da tek taraflı değiştirdiği belirtildi. Ancak, Avrupa Komisyonu temsilcileri, çağrı üzerine CLECAT ve ESC ile gerçekleştirdikleri toplantıda, “resmi bir başvuru ya da bir dava” olmaksızın denizcilik şirketleri hakkında rekabet yasalarını ihlalden soruşturma başlatılamayacağı yanıtını verdi.

İhracatçılar, denizcilik şirketleriyle doğrudan karşı karşıya gelmek istemedikleri için, ABD’de olduğu gibi AB’de de bugüne dek şirketleri mahkemeye vermediler. Ancak, CLECAT ve ESC Avrupa Komisyonu’nun yanıtı üzerine resmi başvuru konusunu görüşmek için toplanacaklarını açıkladılar.

Umutları Çin hükümetinde

Çin Ticaret Bakanlığı’na bağlı Dış Ticaret Departmanı Direktörü Li Xingqian, Lloyd’s List’e geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız, ihracattaki kapasite sorunlarını aşmayı ve navlun fiyatlarında istikrarı sağlayacak önlemler konusunda Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili diğer departmanlarla görüşme halinde” bilgisini paylaşmıştı.

Çinli bürokratın açıklaması, çeşitli çevrelerde denizcilik sektörüne dönük yeni bir Çin müdahalesi beklentisine yol açtı.

Çin hükümeti, geçtiğimiz Eylül ayında sektöre müdahalede bulunmuş, denizcilik şirketlerinden transpasifik hattında azalttıkları sefer sayısını eski seviyesine çıkarmalarını ve fiyat artışını durdurmalarını istemişti. Bu müdahale sonucunda, transpasifik hattındaki navlun fiyatlarında düşüş yaşanmadı ancak artış durdu. Ancak, Çin’in benzeri bir çağrıyı yapmadığı Çin-Avrupa hattında navlun fiyatları artmaya devam etti ve 8 bin dolar düzeylerine ulaştı.