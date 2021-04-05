Deniz manzaralı sit alanları satışa çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde doğal ve arkeolojik sit alanı da olan taşınmazlar yaklaşık 52 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü’nün, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında Konacık ve Göl mahallerinde bulunan 5 taşınmaz satılacağı duyuruldu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, satılacak alanların 3’ü, 2’nci derece sit alanı ve 3’üncü derece arkeolojik sit alanı konumunda. Ayrıca buralar ilanda "zeytinlik" olarak da geçiyor. İçinde sit alanının olduğu deniz manzaralı bu 3 alan için de yaklaşık 40 milyon lira değer biçildi.

İhale şartlarında, komisyonun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu maddesi de yer aldı. 14 ve 15 Nisan'da yapılacak olan ihalede yaklaşık 10 milyon TL geçici teminat bedeli belirlendi.