‘Deniz Gezmiş Parkı’nın adını 'Deprem Parkı' yaptılar

3 Nisan 2011’de açılışı yapılan Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Deniz Gezmiş Parkı'nın adı, "Deprem Parkı" olarak değiştirildi.

Ataşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, 16 Eylül 2020 tarihinde Ataşehir Kaymakamlığı belediyeye resmi bir yazı göndererek ismin kaldırılmasını istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kaymakamlıktan gelen yazı üzerine Ataşehir Belediyesi, ‘Deniz Gezmiş Parkı’ yazısını söktü. Yine Ataşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, ismin kaldırılmasının hukuki gerekçesi, ana arterde yer alan parka isim verme yetkisinin ilçe belediyesinde değil, İBB Meclisi’nde olması.