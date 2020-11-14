Dengin Ceyhan ile son yayınlanan albümü hakkında konuştuk

Piyanist Dengin Ceyhan’ın ikinci EP’si, ‘Dengin Plays Chopin Nocturnes’ adıyla geçtiğimiz haftalarda dijital müzik platformlarında yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde bir basın bülteniyle kamuoyuna duyurulan EP’ye dair Dengin Ceyhan ile konuştuk.

Geçtiğimiz yıl Pentagram şarkılarından oluşan bir albüm yayınlamıştınız; bu albümde ise Chopin'in 'Nocturne'lerini dinliyoruz sizden. Bir tarafta heavy metal müziğin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden biri olan Pentagram diğer yanda Chopin... Müzikal açıdan baktığımızda iki ucu seslendirdiniz bu iki albümünüzde. Nasıl bir düşünce var bu seçimin ardında?

Dengin Ceyhan: Geçen sene çıkarmış olduğumuz ''Dengin Plays Pentagram'' dünyada örneği az olan, Türkiye'de ise ilk defa yapılmış bir albümdü. Sadece sıra dışı olması değil, belli kalıpları aştığımız bir çalışma oldu diyebilirim. Yeni çıkan Chopin Nocturne albümü ise ilk albüme göre bambaşka bir yerde. Klasik müzik dünyasının en değerli bestecilerinden biri olan, benim piyano ile tanışmamı sağlayan, belki de müziğe bu kadar tutkulu olmamda en büyük etken olan Chopin'in Nocturne'lerini kendimce yorumlamak istedim. Chopin'in eserlerinin ardında insanın kalbine giden bir yol var. Yaşadığı dönem ve hayatı, yaşamı boyunca verdiği mücadeleyi, içinde barındırdığı sevgi ve özlem temalarını eserlerine yansıtmış bir besteci. Eserlerini dinlediğimiz zaman bunu çok net hissedebilirsiniz. Ben de Chopin'in bende hissettirdiklerini yansıtmak istedim.

Chopin, dünyada en çok kaydı yapılan bestecilerden biri. Çok sayıda piyanistin yorumlayıp kaydettiği bir bestecinin eserlerini kaydetmek büyük bir iddia aynı zamanda. Albümün ardından aldığınız tepkiler nasıl oldu?

D.C.: Açıkça söylemek gerekirse yorumladığım eserlerin hiçbirini bir iddia ile sergileme gayretim olmadı. Eserler üzerinde kendi yapmak istediklerime konsantre oldum genelde. Başkalarının beğenmesine çabalamaktan daha çok kendi vicdanıma hesap verebileceğim performanslar ön planda oldu benim için. Bu albümde 5 tane Nocturne yorumladım. İleri ki dönemde bir 5 tane daha yayınlama planım var. Şu ana kadar gelen tepkiler de beni memnun edici seviyede. Chopin'in Nocturne'lerine kendimden bir şeyler katabilme çabam dinleyicide karşılığını bulmuş ve bu durum beni mutlu ediyor. Yurtdışında da bazı müzik sitelerinin listesine girdiğini görmek de benim için ayrı bir gurur.

Peki üçüncü albümünüzde ne dinleyeceğiz sizden? Buna dair bir plan var mı bugünden?

D.C.: Kendime çizmiş olduğum bir yol, bir kariyer planım var. İmkanlar dahilinde hepsini gerçekleştirme niyetindeyim. Kısa vadede klasik müzik bestecilerinin eserlerini yine yorumlayıp yayınlama isteğim var. Daha ilerleyen zamanlarda ise yine sıra dışı birkaç çalışma yapmak istiyorum. Hayatın ve zamanın getirdikleri doğrultusunda hepsini sırayla gerçekleştirmeye çalışacağız ve sonra da yeni çalışmalar için yeni planlar yapacağız.

Dengin Ceyhan'ın internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.